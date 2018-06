Turista muore annegato in sud Sardegna

Tragedia sulla spiaggia La Caletta di Portoscuso, nel Sulcis: un turista di 41 anni di Roma, Giuseppe De Vita, è morto stroncato da un malore mentre passeggiava sul bagnasciuga. Avrebbe quindi perso l'equilibrio finendo con il volto in acqua e morendo annegato. Alcuni bagnanti hanno provato a rianimarlo, come hanno tentato a lungo anche i medici del 118, ma per il 41enne non c'è stato nulla da fare. De Vita era in Sardegna per un convegno. La dinamica del fatto è stata ricostruita dai carabinieri.