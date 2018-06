Tar, ok a scuola del campione Kitesurf

"Illogicità nell'attribuzione dei punteggi e difetto di motivazione". Sono le ragioni con cui il Tar della Sardegna ha dato ragione a Fabio Tiboni, riminese trapiantato nell'isola, campione di kitesurf e istruttore, che si era visto negare dal Comune di Siniscola (Nuoro) un tratto di spiaggia per creare la sua scuola di kite. Zero punti assegnati dall'ente per la sua idea di "organizzazione e promozione del kitesurf" non sono legittimi, visto che il titolare dell'Associazione Kite Circus Asd aveva presentato "un ampio programma di iniziative, che l'amministrazione non ha ritenuto di prendere in considerazione", spiegano i giudici amministrativi.

E così il collegio della Prima sezione, presieduto da Caro Lucrezio Monticelli, ha deciso di annullare la determina dello scorso anno che aveva negato il tratto di arenile al campione, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Scognamiglio e Giuliano Ferrara. Il Comune di Siniscola, invece, era assistito dal legale Lorenzo Palermo. Dal 2014 al 2016, l'associazione aveva gestito una scuola in località La Caletta. In prossimità della scorsa stagione estiva aveva così presentato la richiesta di iscrizione al registro e il rinnovo dell'autorizzazione a posizionare un corridoio di lancio dedicato esclusivamente all'attività di kitesurf. Il 26 aprile 2017, il Comune di Siniscola ha però negato il permesso.

"In questo modo la Kite Circus Asd - spiega il titolare - è stata ingiustamente esclusa e le è stata negata la corsia di lancio istallata regolarmente negli anni precedenti. Con un criterio di valutazione giudicato dal Tar non corretto e non giustificabile e che ha finito per favorire un'altra società". L'istruttore ora è pronto a ripresentare la richiesta in vista della prossima stagione. "Ci auguriamo in una soluzione diplomatica e intelligente", dice sottolineando il gran numero di appassionati che questo sport sta conquistando negli ultimi anni anche in Sardegna.