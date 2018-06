Sito LavoRas onile su portale Regione

È online da oggi il sito di LavoRas sul portale ufficiale della Regione Sardegna. Il sito lavoras.regione.sardegna.it servirà a garantire informazioni costanti e aggiornate ai Comuni per la parte cantieri e alle imprese per la parte bonus occupazionali. LavoRas mette in campo 128 milioni per il 2018 e 70 milioni ciascuno per 2019 e 2020. È suddiviso in due macromisure: cantieri e incentivi occupazionali. L'importo è così ripartito: 45,2 milioni per i cantieri di nuova attivazione, 21 milioni e 260mila euro per i cantieri già operativi, 47,8 milioni per le politiche attive per il lavoro e 13,4 per altri interventi specifici.

Il Piano, voluto dalla Giunta e approvato attraverso l'ultima Finanziaria, è stato condiviso in tutto il suo percorso con i consiglieri regionali, le parti istituzionali, economiche e sociali. Un Osservatorio, composto da tre rappresentanti ciascuno per Giunta, Consiglio, Enti locali, sindacati e datoriali, ne verificherà il rispetto del cronoprogramma e l'efficacia. LavoRas offre un'occasione a tutte le tipologie di disoccupati: ai più giovani e a quelli avanti con gli anni, alle donne, a chi non ha professionalità specifiche e ai laureati, a chi non ha mai avuto un'occupazione e a coloro che invece sono fuoriusciti dal mercato del lavoro. Un progetto che ha un obiettivo preciso: creare lavoro immediatamente con i cantieri e gli incentivi alle imprese, ma con risultati duraturi nel tempo in termini di occupazione e di servizi migliori per i cittadini.