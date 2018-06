Sequestrati integratori senza etichette

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Nella sua parafarmacia vendeva confezioni di integratori alimentari sprovviste delle etichette obbligatorie. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas di Cagliari durante l'attività di controllo nei negozi specializzati del capoluogo. Cinquantotto le confezioni trovate nella parafarmacia pronte per essere vendute. Tutte, però, erano sprovviste della regolare etichettatura. Per questa ragione sono state sequestrate, mentre il titolare dovrà pagare una sanzione amministrativa ed è stato segnalato all'autorità sanitaria per eventuali altri provvedimenti.