Sardinia Food Awards: 13 vincitori

Premiate al Convento di San Giuseppe a Cagliari le aziende che si sono distinte ai Sardinia Food Awards 2018, che nasce per celebrare l'impegno e la competenza nel settore agroalimentare sardo. Sono state 13 le categorie scelte. Gli Awards sono alla seconda edizione anche in Toscana e alla prima in Piemonte, Puglia e presto anche in Veneto. Nella categoria Pane il vincitore è il panificio Soru di Ovodda, menzione speciale Panificio Demurtas e Sa vressa.nella categoria Salumi, il vincitore è il salumificio Bardana, mentre in quella pasta e riso Vito Arra, con una menzione speciale al Riso Ferrari. Nella categoria Birra ha vinto Chemu. Menzioni speciali per La volpe e il luppolo, Birrificio di Cagliari e Brew Bay.

Per la Bottarga premio a Tharros Pesca, mentre la menzione è andata a Golden Sea Rocca. La pasticceria Le Delizie di San Teodoro ha vinto la sezione dedicata ai dolci nella quale sono state assegnate due menzioni per Il granello di senape e Aranzada antico dolce nuorese di Nuoro. L'azienda Ezza di Usini si è aggiudicata il riconoscimento per la categoria Olio: menzioni ad Accademia Olearia, Il Giglio Agriturismo con il loro Treslizos, Nuovo Oleificio San Pasquale e Dolia.

Per i Formaggi il vincitore è l'azienda Formaggi Piras di Ozieri, menzione spediale per Sa craberia, Argei le Fattorie Renolia, Pas (Pastori Associati Sardegna), Erkiles e Fratelli Podda. Nella categoria Liquori e distillati, il vincitore è Mirto San Martino di Selargius, Menzioni a Zelosu, Myrsine, Sulky di Sant'Antioco, Sienda di Arzachena, Mirteto84 di Jerzu, Mura e Lunghe. Per le Conserve e sott'oli premiato Delitzias di Fluminimaggiore e menzioni per Sa mariola, Ezza, Sa Marigosa e Agricola Sau, Mirteto 84. L'Apicoltura Anedda di Villaputzu si aggiudica il premio per il miele, mentre per i vini il riconoscimento va ad Agripunica, menzioni per Sardus Pater, Bingiateris di Ortueri, Siddura, Cantina Marongiu e Argei le Fattorie Renolia, Gebelias, Fradiles. Il premio Coldiretti 100% sardo va all'allevatore e cantante degli Instentales Gigi Sanna per sa paradura in occasione del terremoto a Cascia.