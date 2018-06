Marina:Sardegna strategica per sicurezza

Giornata della Marina militare festeggiata anche a Cagliari nel centenario della vittoria di Premuda della prima guerra mondiale. Ricordo solenne al monumento ai "Caduti del mare". Ma il comandante ha reso anche onore al cimitero di Bonaria ai cagliaritani, medaglie d'oro al valor militare: il marinaio Antonio Sogliuzzo, il fuochista scelto Giuseppe Corrias e il tenente di vascello Giovanni Garau.

"Una giornata che dal 1939 è dedicata a tutti noi che quotidianamente, con rigore, professionalità e senso del sacrificio, operiamo per il bene del Paese e della collettività - ha detto il comandante di MariSardegna Enrico Pacioni - garantendo come primaria missione la sicurezza dal mare e sul mare e svolgendo attività umanitarie ed emergenziali, di soccorso e assistenza medico-sanitaria a favore dei meno fortunati". E' stato poi sottolineato il ruolo geostrategico della Sardegna.

"Considerando il transito di oltre 55.000 navi fra le coste dell'Isola ed il Maghreb, diventa fondamentale per il Paese la necessità di garantire la sicurezza del commercio, delle linee di rifornimento, dell'uso legittimo del mare e il rispetto delle regole internazionali", ha spiegato Pacioni. I numeri del 2017 e del 2018: Il Comando supporto logistico della Marina in Sardegna ha fornito assistenza a 79 unità militari (41 navi italiane e 38 straniere) che hanno sostato per 183 giorni nella base.

Il nucleo Sdai (Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi) ha effettuato 72 interventi in mare e acque interne per il recupero e la bonifica di oltre 24.000 ordigni esplosivi di origine bellica e 4.500 proiettili di piccolo calibro. Le direzioni marittime di Cagliari ed Olbia con le loro Capitanerie di porto, da inizio 2017 a oggi hanno salvato 651 persone a seguito di 415 interventi di ricerca e soccorso in mare. Hanno effettuato 156 comunicazioni di notizie di reato, 111 sequestri penali, 194 sequestri amministrativi e 2.320 infrazioni amministrative rilevate. Hanno sequestrato circa 40 tonnellate di prodotti ittici ed emesso 402 sanzioni amministrative per un totale di 826 mila euro nell'ambito della filiera ittica.

"In questo momento - ha ricordato Pacioni - abbiamo un'unità in Antipirateria, un'unità nelle Americhe, con precisi obiettivi di naval diplomacy, unità in Mare Sicuro e il comando della Missione Eunavfor Med Operation Sophia con oltre 2000 uomini e donne in mare e nelle varie centrali operative dei comandi complessi e territoriali oltre a tutti i mezzi e il personale delle Capitaneria di Porto che assicurano giornalmente la sorveglianza delle coste e la sicurezza in mare".