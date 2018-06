Negoziante cinese rapinata a Sestu

Banditi in azione in via Cagliari, a Sestu. Nel mirino è finita la titolare di un negozio cinese, che è stata rapinata mentre si apprestava ad entrare in banca per depositare l'incasso. L'episodio è avvenuto intorno alle 15. La negoziante era appena uscita dall'attività commerciale quando è stata avvicinata da un malvivente con il volto parzialmente coperto e armato di pistola. Il bandito ha minacciato la donna, facendosi consegnare tutto il denaro, circa cinquemila euro. Presi i soldi è fuggito in sella a uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante di Cagliari che si sono messi alla ricerca del rapinatore, ma era già riuscito a far perdere le tracce.