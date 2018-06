Comunali: crolla l'affluenza in Sardegna

Quasi il 40% di astensione in Sardegna. Nonostante l'affluenza finale arrivi al 62,89%, due punti percentuali in più rispetto ai votanti in Italia, nell'Isola cala il numero di elettori che si recano ai seggi. E le comunali, dove il dato è sempre stato più alto, stavolta non fanno eccezione. Rispetto al 68,86% delle amministrative precedenti, il numero dei votanti scende di quasi sei punti, secondo i dati raccolti dal Viminale.

Su base provinciale record negativo all'area metropolitana di Cagliari con il 53,5%, 10 punti in meno rispetto al 60,78% della scorsa tornata, mentre nel Sassarese e nel Nuorese, pur con il calo, si superano rispettivamente il 71 e il 70%. Non va meglio nei grandi centri: Ad Assemini la metà degli elettori non ha votato: uno su due è rimasto a casa o ha approfittato del bel tempo per rilassarsi al mare e l'affluenza è crollata al 50,05%.

Ad Iglesias, nel Sulcis, il numero dei votanti crolla dal 66% al 59%. Tre piccoli comuni, invece, sfondano il tetto dell'80%: POmpu e Simala, nell'Oristanese, e Budoni, sulla costa orientale del Nord Sardegna.