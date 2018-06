Comunali: alle 12 ha votato il 22,7%

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - E' del 22,7% l'affluenza rilevata alle ore 12 nei 38 centri della Sardegna chiamati alle urne per le elezioni comunali, sulla base dei dati raccolti dal Viminale.

Affluenza in aumento: alle precedenti amministrative, infatti, alle ore 12 la percentuale era stata del 14,2%.

Si vota fino alle 23. Iglesias e Assemini sono gli unici due Comuni con più di 15mila abitanti in cui è previsto l'eventuale turno di ballottaggio, domenica 24 giugno. In 18 Comuni è in corsa una sola lista: agli aspiranti sindaci basterà raggiungere il quorum del 50% dei voti per conquistare la vittoria. (ANSA).