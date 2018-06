Sopravvissuti bomba Hiroshima a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 9 GIU - "Le armi atomiche sono disumane e ripugnanti, sono concepite per uccidere le città e per questo vanno messe al bando". Lisa Clark porta a Cagliari la campagna "Italia ripensaci": "Il nostro Paese sinora non ha aderito al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari, già firmato da 58 Stati alle Nazioni Unite", ha spiegato la copresidente dell'International peace bureau e membro di ICan (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), premio Nobel per la Pace 2017. Clark è stata ricevuta nell'Aula consiliare dal presidente dell'Assemblea Guido Portoghese e dall'assessore alle politiche sociali Ferdinando Secchi. "La maggioranza del Consiglio ha depositato un ordine del giorno legato al tema della sensibilizzazione sul tema delle armi nucleari - ha ricordato Portoghese - proprio con lo scopo di manifestare l'attenzione verso il tema, in prosecuzione con l'adesione del Comune di Cagliari alla campagna Mayors for Peace nel 2014".

"Peace Boat", l'imbarcazione con a bordo gli Hibakusha, ultimi sopravvissuti alle bombe atomiche sganciate nell'agosto del 1945 su Hiroshima e Nagasaki, ha attraccato stamattina al molo Rinascita del porto di Cagliari e questo pomeriggio al seminario arcivescovile e alla presenza del vescovo, i reduci incontreranno Lisa Clark e racconteranno le loro testimonianze.

