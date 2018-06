A Sassari 5% studenti Medie fuma

(ANSA) - SASSARI, 9 GIU - Il 5% degli adolescenti sassaresi fuma. Il dato emerge dalle interviste fatte a 378 studenti delle scuole medie cittadine nell'ambito del progetto "Adolescenti e tabagismo", realizzato dal Centro antifumo dell'Assl sassarese.

Durante l'anno scolastico appena concluso gli operatori hanno incontrato 200 studenti di prima media e 178 della seconda delle scuole Brigata Sassari, Monte Rosello Basso, Salvatore Farina e Perfugas, che comprende anche le sedi di Ploaghe e Chiaramonti.

Dai questionari è emerso che il 95% degli studenti di prima media non ha mai fumato, mentre il 5% ha fatto almeno una boccata. Nessuno si dichiara fumatore, e il 99% dice di non aver fumato nel mese precedente alla compilazione del questionario.

Agli studenti è stato chiesto se ci fossero fumatori in casa: è emerso che nel 43% delle loro famiglie non fuma nessuno. Nel 31% dei casi fuma il padre, mentre le mamme fumatrici sono il 25%. I nonni fumatori sono il 17%, gli studenti con un fratello o una sorella che fumano sono il 10%.

Gli operatori del Centro antifumo hanno svolto diverse lezioni in classe per spiegare il fenomeno del tabagismo e informare i ragazzi delle conseguenze, per accompagnare le scuole verso la loro trasformazione in luoghi liberi dal fumo.

