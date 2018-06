Pulizia spiagge con principessa Aga Khan

Yacht Club Costa Smeralda e Comune di Arzachena insieme per la Giornata Mondiale degli Oceani. In sinergia con la Fondazione One Ocean, il club smeraldino ha organizzato il Clean Beach Day, patrocinato dall'amministrazione di Arzachena. All'iniziativa, fortemente voluta dalla principessa Zahra Aga Khan (figlia di Karim Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda) hanno partecipato questa mattina sulla spiaggia di Tre Monti, a Baja Sardinia, un centinaio di bambini delle scuole elementari di Arzachena e Cannigione.

Gli scolari, accompagnati dalle maestre, hanno prima assistito a una breve lezione tenuta dal Cnr di Oristano sull'inquinamento ambientale, poi hanno indossato i guanti e insieme alla principessa Zahra hanno contribuito a pulire l'arenile. Dati pubblicati di recente dai biologi del Cnr, che hanno esplorato le acque del Mediterraneo e del Tirreno settentrionale comprese le aree limitrofe alle coste sarde, parlano di quantità fino a dieci chili di plastica per ogni km quadrato di mare.

Massicciamente presenti anche le microplastiche, frammenti di dimensioni compresi tra i 5 millimetri e i 330 micron.

I bambini sono stati invitati a realizzare, ciascuno sulla base della propria interpretazione personale, un disegno sul tema dell'inquinamento marino, disegni che verranno poi selezionati da una Commissione interna allo YCCS per essere esposti in Piazza Azzurra.

"Siamo fortemente impegnati sul fronte della sensibilizzazione al tema della salvaguardia dell'ambiente e dei nostri mari - ha detto il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda - dallo scorso anno abbiamo avviato una collaborazione permanente con associazioni ed enti che si occupano di argomenti così delicati. Il calendario unico di iniziative fa sì che gli sforzi profusi da tanti volontari si svolgano nel rispetto delle normative e portino risultati tangibili".