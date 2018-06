Esercito, successo per l'open day 2018

Grande successo al comprensorio Polisportivo militare generale "Gastone Rossi" per l'open day 2018, la giornata dedicata, la giornata dedicata al personale civile del ministero della Difesa. "Lo scopo della manifestazione è anche quello di avvicinare la cittadinanza alle nostre caserme e in particolare al comprensorio polisportivo militare - ha evidenziato il comandante del Comando militare Esercito Sardegna, generale Giovanni Domenico Pintus - affinché i cittadini possano conoscere l'infrastruttura e rendersi conto di come i nostri militari quotidianamente utilizzano questi spazi per addestrarsi e svolgere adeguatamente i propri compiti istituzionali in Italia e all'estero".

Nel corso della giornata sono stati consegnati al personale civile in servizio in Sardegna i riconoscimenti per il lavoro svolto. Si è poi tenuto un saggio di equitazione e una dimostrazione di tecnica di riabilitazione equestre, con il personale del Centro Ippico Militare di Cagliari e quello specializzato dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria.

La manifestazione è proseguita con una dimostrazione da parte del personale del 151/o Reggimento fanteria della Brigata "Sassari". Al termine della giornata il generale Pintus ha consegnato un tricolore ad una rappresentanza di studenti dell'Istituto Bacaredda - Atzeni di Cagliari con il quale il Comando Militare Esercito Sardegna ha condiviso e patrocinato il progetto "Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media"