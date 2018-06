Blitz contro bracconaggio, due arresti

Blitz contro il bracconaggio dei carabinieri della Compagnia di Quartu. Arrestati per detenzione e porto illegale di armi e munizioni Roberto Matta, 40 anni, di Selargius e Damiano Contini, 32 di Sinnai, entrambi noti alle forze di polizia. I militari hanno perquisito la Fiat Panda in uso a Matta recuperando un fucile calibro 12, con numero di matricola cancellata, varie munizioni e altro materiale per la caccia di frodo. I due sono stati arrestati, arma e munizioni sono state sequestrate.