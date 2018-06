Migranti: pace e fratellanza sul palco

Uno spettacolo teatrale per parlare di migranti al liceo Euclide. Con alcuni detenuti del carcere minorile di Quartucciu sul palco. E con il sipario che si apre con un messaggio di pace e fratellanza. Per qualche minuto un'aula della scuola accoglierà la fede cattolica e quella musulmana. Obiettivo: restituire per entrambe le religioni quella solennità che anima i credenti nella loro preghiera. Lo show è in programma domani nella scuola alle porte di Cagliari. La rappresentazione sarà solo il momento finale di un grande lavoro che ha permesso agli studenti di condividere esperienze con i coetanei del carcere minorile di Quartucciu: durante gli incontri sono nate idee, progetti, canzoni, testi, speranze. Sono inoltre stati coinvolti alcuni studenti del Liceo Linguistico cagliaritano Eleonora D'Arborea e ragazzi ospiti in alcune comunità dell'hinterland cagliaritano. Parallelamente si è lavorato alla parte scenica al liceo Euclide e nella sala prove dell'Associazione Culturale La Fabbrica Illuminata.

"Abbiamo cercato - spiega Elena Pau, curatrice del progetto - una coralità scenica in affiatamento empatico con quelle voci e quei suoni che abbiamo portato con noi dal carcere, affinché diventassero parte attiva e pregnante del nostro esito scenico". L'iniziativa fa parte del progetto europeo Erasmus plus KA2 "Visions of European". Una vera e propria rete continentale con il Sophie-Charlotte Gymnasium di Berlino (Germania), il Falu Frigymnasium, Falun (Svezia), l' Agrupamento de Escolas D.

Filipa de Lencastre, Lisbona - (Portogallo),l'Institut Pompeu Fabra di Martorell (Spagna). Le tematiche riguardano l'approfondimento dei diversi contesti urbani delle città europee coinvolte, evidenziando in particolare gli aspetti relativi alla sostenibilità ambientale e sociale. Su quest'ultimo aspetto si lavora soprattutto su eliminazione del pregiudizio, rispetto dell'altro, inclusione e integrazione dei migranti.