Concorso Abbanoa, premi a 3 classi

(ANSA) - CAGLIARI, 7 GIU - Uno spettacolo teatrale alla Fiera di Cagliari e la premiazione dei tre vincitori per chiudere "Dieci in condotte", progetto di educazione ambientale promosso da Abbanoa in collaborazione con Legambiente Sardegna. Tema del concorso al quale hanno partecipato oltre mille bambini tra le scuole di Cagliari e del Medio Campidano (tremila in tutta l'Isola), l'impronta idrica, cioè la quantità di acqua che viene utilizzata per produrre beni e servizi, comprese tutte le fasi di produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto.

Ad aggiudicarsi i premi assegnati da una giuria di esperti presieduta dall'artista cagliaritano Antonello Ottonello, sono state le tre classi che meglio sono riuscite a rappresentare in forma artistica il tema scelto: primo premio (1.000 euro) alla 2B dell'istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis, plesso Satta di via Angioy; il secondo alla 2A dell'Istituto comprensivo Benedetto Croce di Domus de Maria; il terzo alla 4A della Scuola Randaccio Tuveri Don Milani, plesso via Venezia. A tutti i bambini presenti è stata consegnata una borraccia, gadget scelto da Abbanoa come simbolo dell'attività svolta in Sardegna sul fronte dell'acqua potabile. Alla Fiera l'amministratore unico di Abbanoa, Alessandro Ramazzotti, ha spiegato ai più piccoli l'importanza del bene acqua quale risorsa più importante del pianeta. In sala anche il sindaco Massimo Zedda, la presidente regionale di Legambiente, Annalisa Colombu, e il presidente del Comitato Scientifico Vincenzo Tiana.(ANSA).