Perseguita ex sino a Questura, arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 6 GIU - Ha cercato di fermare la ex anche mentre si apprestava ad entrare in Questura per denunciarlo per stalking, ma è stato bloccato dagli agenti in via Amat a Cagliari. Un 36enne è stato arrestato per atti persecutori: avrebbe tormentato a lungo la ex, un una 35enne.

Secondo quanto denunciato dalla donna alla polizia, l'uomo non avrebbe accettato la fine della relazione a l'avrebbe perseguitata, pedinandola e presentandosi nella sede di lavoro della donne. La 35enne ha anche raccontato agli agenti delle decine di messaggi di minacce, tra i quali un "ti stacco il collo", e di insulti ricevuti dal 36enne.

L'ultimo episodio ieri, poco prima delle 13: l'ha pedinata fino in Questura, dove la donna stava andando per denunciarlo, cercando addirittura di fermarla lungo le scale, ma è stato subito bloccato dai poliziotti.