Nuove scritte contro migranti

Cresce la tensione sui migranti a Villacidro, cittadina a 50 km da Cagliari. Dopo la scritta comparsa sui muri di una cabina elettrica, vicino alla chiesa Madonna del Rosario che riportava la frase "Fuori i neri e chi ci mangia sopra da Villacidro", questa mattina a circa 100 metri di distanza, in via Nazionale, ne è stata lasciata un'altra sulla parete esterna di uno stabile Telecom.

Stessa mano, stesso colore blu dello spray, ma questa volta contenuto diverso: "I neri tutto il giorno pagati a non fare niente e i nostri bambini senza soldi". La prima scritta è comparsa in concomitanza col funerale di un 19enne del Ghana ucciso a coltellate durante una lite con un 21enne nigeriano in un centro di accoglienza a Villacidro. I carabinieri hanno avviato le indagini: di sicuro chi ha lasciato le due frasi razziste ha voluto lanciare un messaggio sia ai migranti, ma anche alle cooperative che gestiscono l'accoglienza nella zona - una di queste ha la sede a pochi metri di distanza da via Nazionale - sia a Don Angelo Pittau che lavora con le varie coop e assiste gli stranieri.