Lavoro: cresce offerta nel 2017, + 46%

Cresce in Sardegna l'offerta di posti di lavoro. E lo scatto in avanti è velocissimo: più 46,7 per cento rispetto a un dato nazionale fermo a meno della metà (19,6 per cento). Trionfano soprattutto consulenze manageriali, turismo e ristorazione. Sono i dati emersi dall'Osservatorio InfoJobs sul mercato dell'occupazione nel 2017.

Il confronto si riferisce alle cifre dell'anno precedente. Il canale più utilizzato è internet che raccoglie il 99,8% delle offerte pubblicate: il 40% - informa l'azienda - passa da InfoJobs, piattaforma numero per la ricerca di lavoro online con 4 milioni di profili registrati e oltre 4.000 aziende attive nel 2017.

L'aumento è trainato da Cagliari che raggiunge da sola una quota del 44%, davanti al secondo posto di Sassari (25,4%) e al terzo di Olbia-Tempio (16,6%). Al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente Oristano con il 6,7% e Nuoro con il 5. Chiudono la rosa delle province Carbonia-Iglesias (1,1%), Medio Campidano (0,7%) e infine l'Ogliastra (0,5%).

Tra i settori lavorativi con un maggior numero di offerte attive, primeggiano "consulenza manageriale e revisione" (58,4%) con una fortissima crescita rispetto al 2016. Il settore "marketing e pubblicità" (8,8%) è al secondo posto mentre al terzo posto ci sono le "pubbliche relazioni ed eventi" (7,5%).

Le prime cinque posizioni della classifica sono completate da "commercio, distribuzione, Gdo" (6,5%) e "ricerca" (3,7%).

Analizzando le categorie professionali, quella più richieste riguardano il settor turismo, ristorazione, con una quota del 13,4% sul totale, seguita da vendite (12,9%) e commercio al dettaglio, Gdo. Rientrano nella top 5 anche amministrazione, contabilità, segreteria (11,7% del totale degli annunci) e marketing, comunicazione (10,2%).