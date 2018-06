Globo tv, il Brasile scopre la Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 6 GIU - La più grande rete televisiva del Brasile, Globo, uno dei più importanti network del mondo, da tre settimane in Sardegna per scoprire segreti, bellezze e tesori del territorio. Obiettivo: realizzare un documentario per far conoscere ai telespettatori brasiliani la seconda isola più grande del Mediterraneo. L'ultima tappa è stata la provincia di Cagliari, prima con un approfondimento sul paese museo di San Sperate, a 15 chilometri da Cagliari, e del giardino sonoro dello scultore Pinuccio Sciola. Poi con un tour tra stradine, monumenti e panorami del quartiere cagliaritano di Castello.

Inevitabile il salto finale al mercato coperto più grande d'Europa, quello di San Benedetto a Cagliari, con focus su frutta e pesce esposti nei box della struttura che è ormai diventata una meta turistica obbligatoria per chi trascorre un po' di tempo nel Sud Sardegna.

Nei giorni precedenti la troupe televisiva ha fatto tappa anche ad Alghero, alla Maddalena e a Budelli con la nota spiaggia rosa. Non solo paesaggi da cartolina. La troupe ha cercato di scavare a fondo, con interviste e focus di taglio giornalistico-documentaristico, sul fenomeno della longevità, elemento ormai riconosciuto a livello internazionale. I giornalisti sono andati anche nei piccoli paesi dell'interno a sentire le testimonianze delle comunità e degli anziani del posto. Un bello spot per la Sardegna non solo per il prodotto finale che sarà trasmesso nelle prossime settimane: i collegamenti televisivi dall'Italia per gli aggiornamenti sulla situazione politica nazionale e sulle altre notizie sono stati effettuati in queste settimane proprio dall'isola. Con gli sfondi e i paesaggi di Cagliari, Alghero e di tante altre località dell'Isola.(ANSA).