Altopiano del Golgo,arriva l'elettricità

(ANSA) - NUORO, 6 GIU - Arriva l'elettricità sull'altopiano del Golgo a Baunei, uno dei gioielli paesaggistici dell'Ogliastra. Un traguardo storico per le imprese turistiche del territorio, alcune delle quali sono già attive. L'annuncio stamattina da parte dei responsabili di E-Distribuzione Gino Celentano e Maurizio Battegazzore, che con il sindaco di Baunei Salvatore Corrias, hanno illustrato l'intervento, costato complessivamente oltre un milione di euro e molto atteso dalla comunità dopo decenni di gruppi elettrogeni.

"Per poter raggiungere questo importante traguardo, E-Distribuzione ha realizzato una linea di circa 11 km, quasi interamente interrata per minimizzare l'impatto ambientale - hanno spiegato i responsabili di E-Distribuzione - ricorrendo ad un piccolo tratto di cavo aereo solo dove strettamente necessario. Sono state inoltre realizzate quattro cabine in prossimità dei punti di alimentazione".

"Ringraziamo E-Distribuzione per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata - ha detto il sindaco Corrias -. L' elettrificazione del Golgo potrà dare un grande impulso allo sviluppo del territorio. La collaborazione tra l'amministrazione e E-Distribuzione ha permesso di superare ogni ostacolo in un'area di particolare pregio paesaggistico, con la comune attenzione alle tematiche ambientali".(ANSA).