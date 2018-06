Allerta per piogge e temporali

L'estate piena stenta a decollare in Sardegna e nell'area centro occidentale dell'Isola tornerà la pioggia. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta ordinaria 'gialla' per rischio idraulico dalle 6 alle 20 di giovedì 7 nelle zone di Montevecchio-Pischilappiu e Tirso. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse e a prevalente carattere temporalesco, in particolare durante le ore centrali e nel pomeriggio. Attesi cumulati moderati su tutta l'isola, con precipitazioni maggiormente significative sul settore occidentale e meridionale.

Un primo assaggio del peggioramento del quadro climatico è arrivato oggi. "La Sardegna è interessata da un flusso di aria umida provocato da un vortice depressionario proveniente dal Mediterraneo - spiegano gli esperti dell'ufficio Meteo dell'Aeronautica militare di Decimonannu - Giovedì cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse sul versante occidentale e in particolare oristanese e algherese.

In queste zone le piogge potranno essere anche di forte intensità con cumulati che potranno raggiungere i 20-30 millimetri (circa 500 i millimetri di pioggia che cadono in media ogni anno in queste zone della Sardegna). Temperature in lieve diminuzione: le massime oscilleranno dai 18 gradi delle aree interne ai 22 di quelle costiere. Da venerdì 8 il tempo migliorerà.