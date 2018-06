Yemen: flash mob Cagliari immagini choc

"Quale posizione hanno il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, e la Giunta sulla Rwm di Domusnovas, fabbrica tedesca che produce ordigni poi venduti all'Arabia Saudita, che a sua volta li utilizza nella guerra nello Yemen?" Se lo chiedono i pacifisti che stamattina sotto il palazzo della Regione, hanno appeso come denuncia le foto delle vittime dei bombardamenti nei pilotis dell'edificio.

Immagini choc di bambini che - ha spiegato Angelo Cremone di Sardegna Pulita - "ci fa avere un medico yemenita che opera sul campo".

Oggi il Cagliari social forum e l'associazione nazionale invalidi vittime di guerra hanno dato vita a un flash mob. Una sfilata silenziosa con una piccola bara bianca "che rappresenta tutti i bambini massacrati" e un ordigno finto.

La fabbrica di Domusnovas, nel Sulcis del gruppo tedesco Rheinmetall, è tornata recentemente al centro dell'attenzione internazionale con un video pubblicato nel sito del New York Times che avanzava l'ipotesi che gli ordigni fabbricati in Sardegna vengano usati in Yemen. Ebbene, fa notare Cremone, "ne parla la stampa di tutto il mondo, l'Onu e il Parlamento europeo, ma ancora non conosciamo la posizione in proposito del governo regionale".