Windsurf: Ciabatti alla Coppa del Mondo

Sono diciannove gli atleti ammessi al gran finale della Coppa del Mondo di vela a Marsiglia: tra questi il windsurfista cagliaritano Carlo Ciabatti, che è riuscito ad entrare tra i top, grazie alla brillante prestazione ottenuta nella Eurocup di Medemblik quindici giorni fa.

L'atleta del Windsurfing Club Cagliari si prepara ad una delle prove più difficili della stagione: "sono pochi i partecipanti ma sono tutti fortissimi. Fare un bel risultato a Marsiglia sarà molto difficile, ma mi sono allenato molto assieme agli altri ragazzi della squadra azzurra - dice - Sono arrivato in Francia da qualche giorno per abituarmi al campo di regata che, tra l'altro, sarà la sede delle Olimpiadi francesi del 2024". Le regate iniziano oggi e si concluderanno sabato 9 con la Medal Race, la regata con punteggio doppio tra i migliori dieci della classifica.

Intanto l'altra atleta di AjotoTokyo, Marta Maggetti, si trova a Terragona per un allenamento programmato con altre atlete spagnole, per prepararsi al meglio per i due appuntamenti importanti, i campionati Mondiali e i campionati Europei, che si terranno entrambi ad Agosto.