Una donna alla guida della Polstrada

Pinuccia Albertina "Giusi" Agnello è il nuovo dirigente del Compartimento della polizia stradale della Sardegna. Arriva da Siracusa dove ha rivestito l'incarico di questore vicario. E' la priva volta che una donna comanda il Compartimento della polizia stradale della Sardegna. "Sono molto felice di questo incarico - ha spiegato presentandosi alla stampa - la Polizia stradale della Sardegna è diversa dalle altre, paga lo scotto della mancanza di autostrade, ma si confronta giornalmente con una complessa rete viaria, fatta non solo dalla Carlo Felice ma anche da tante altre strade provinciali. Incontrerò tutti i responsabili delle sezioni poter conoscere quali sono i problemi e come si può intervenire per migliorare".

Agnello Prende il posto di Giuseppe Gargiulo che ha diretto il compartimento per quasi cinque anni. "Faccio i migliori auguri alla collega per questo incarico", ha detto Gargiulo presentando la nuova dirigente.

"Ho scelto io di venire in Sardegna, ho portato come me la mia famiglia - ha evidenziato ancora Agnello - la Polizia stradale è importante, la gente chiede sicurezza lungo le strade, vuole vedere le pattuglie". "Chiederò a tutti i colleghi il massimo impegno. Per la stagione estiva stiamo pianificando gli interventi e i controlli lungo le strade maggior manette trafficate", ha annunciato.

Sul fronte degli incidenti stradali, soprattutto quelli che recentemente hanno visto coinvolti i motociclisti, la nuova dirigente incontrerà anche i sindaci. "Abbiamo il compito di fotografare la situazione delle strade - ha evidenziato ancora Agnello - la situazione di quelle della Sardegna non è delle migliori e anche i sindaci possono in qualche modo intervenire".