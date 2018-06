Mamoiada,rogo auto si propaga a pizzeria

Prima le fiamme hanno distrutto un'auto parcheggiata, poi il rogo si è propagato alla vicina pizzeria. E' accaduto a Mamoiada durante la notte. L'incendio, partito dopo le tre dall'auto parcheggiata sotto la tettoia in legno, ha danneggiato la struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro ,che hanno domato il rogo limitando i danni allo stabile, e le forze dell'ordine. Sono in corso accertamenti per capire se si sia trattato di un incendio di natura dolosa.