Cc Nuoro, sequestro 500 kg droga nel '17

Duecentotrentasei persone arrestate, 493 chili di droga e 10.456 piante di marijuana sequestrate.

Sono alcuni dei numeri dei Carabinieri in provincia di Nuoro, che oggi nella sede del Comando provinciale ha celebrato il 204/mo anniversario dalla Fondazione dell'Arma, che nel territorio conta nove Compagnie, 77 stazioni tenenze, un Nucleo Ispettorato del lavoro, sette Reparti squadriglie.

Il Comandante, tenente colonnello Franco Di Pietro, nel suo saluto ha sottolineato "la vicinanza dei cittadini all'Istituzione attraverso un modello operativo imperniato sulla prossimità e fondato sul ruolo delle Stazioni, che rappresentano sicuri riferimenti per la collettività".

La festa è iniziata con il rito solenne dell'alzabandiera e proseguita con la preghiera del Carabiniere ed onori ai Caduti, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e l'Ordine del giorno del Comandante generale regionale Giovanni Nistri.

Il colonnello Di Pietro ha illustrato i numeri del lavoro svolto nel territorio riferito al 2017. Sono stati oltre 58mila i servizi esterni svolti, 182.122 le persone controllate e 121.312 veicoli; 5.519 i delitti perseguiti e 2.313 le persone denunciate in stato di libertà.