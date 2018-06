Casa: prezzi in calo a Cagliari (-4,4%)

(ANSA) - CAGLIARI, 5 GIU - In calo i prezzi degli immobili a Cagliari, mentre resiste Sassari che segna anche uno 0,5 per cento in più. È il report dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, relativo ai costi per l'acquisto di una casa nel secondo semestre del 2017: il confronto è effettuato con i primi sei mesi dell'anno scorso.

Il capoluogo registra un decremento del 4,4 per cento. Segno meno anche per Oristano, ma solo dello 0,9 per cento. Impennata, invece, per Carbonia che ha visto crescere il prezzo delle abitazioni addirittura del 7 per cento.

A Cagliari per un appartamento signorile usato si va dai 2.500 euro a metro quadro a Genneruxi ai 1.100 di Barracca Manna e Is Argiolas.

A Sassari, invece, si oscilla tra i 1.400 euro di Serra Secca e i 700 di San Giuseppe e Lu Fangazzu. (ANSA).