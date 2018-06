Università Sassari, spot servizi Ersu

L'Ersu di Sassari lancia uno spot per promuovere i servizi offerti dall'ente universitario. Il video, che sarà visibile su tutti i canali di comunicazione dell'Ersu, è stato presentato nella sala conferenze di via Coppino, alla presenza del direttore generale, Antonello Arghittu, del regista, Michele Gagliani, e della troupe al completo.

Alla proiezione hanno assistito anche studenti delle classi terze e quarte del liceo Classico "Azuni" di Sassari e del liceo scientifico di Castelsardo. Protagonista dello spot è Andrea Tola, studente del corso di laurea di primo livello in Beni culturali all'Università di Sassari, che interpreta lo studente tipo, esaltandone i lati spesso più goffi e impacciati. Alle riprese hanno partecipato anche studenti, ex studenti dell'università di Sassari e i dipendenti dell'Ente, che si sono divertiti a interpretare il lavoro quotidiano in veste di attori.

A dirigere la troupe (Daniele Diana, fonico e assistente alla regia, Ivan Caddeo, assistente alla produzione e alla regia, Giovanni Saturno, assistente di produzione e Adriana Perra, addetta al backstage) è stato il regista Michele Gagliani, tra le altre cose coautore dello spot realizzato per i settant'anni dell'autonomia della Regione Sardegna, nonché vincitore del primo premio nella sezione web serie al Taormina Film Festival.