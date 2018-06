Rally: Alghero pronta per tappa mondiale

Rally Italia Sardegna compie quindici anni. L'isola si prepara a ospitare per il quindicesimo anno di fila la tappa italiana del World Rally Championship targato Fia. Dal 7 al 10 giugno i più grandi specialisti del pianeta si sfideranno sugli sterrati e nei circuiti disegnati da Tiziano Siviero, già campione del mondo al fianco di Miki Biasion, su e giù per il Nord Sardegna. La kermesse motoristica, che in Italia è seconda per seguito e importanza solo al Gran Premio di Monza del campionato mondiale di Formula Uno, è stata presentata dal responsabile organizzativo per Aci Sport, Antonio Turitto, dal presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, dal responsabile del circuito, Tiziano Siviero, dal sindaco di Alghero, Mario Bruno, e dagli assessori comunali del Turismo e dell'Ambiente, Gabriella Esposito e Raniero Selva.

Secondo il pronostico di Siviero, "sarà un grande spettacolo, arricchito da eventi che ormai si sono attestati tra i più attesi di tutto il mondiale, come la prova inaugurale di Ittiri, e altri in cui sembrerà di assistere a una sfida della playstation". È il caso della nuovissima prova nella Bauxite Arena, all'interno della miniera di Olmedo, frutto di un accordo con Igea favorito dall'assessorato regionale dell'Industria. Come hanno sottolineato gli amministratori comunali dei diversi territori toccati dalla competizione, "la Sardegna da tanto al Rally in termini di spettacolarità e la tappa italiana del mondiale da tanto alla Sardegna in termini di visibilità".

Cinque ore e mezza di diretta televisiva sulla piattaforma Sky e su RaiSport, concerti, la grande vetrina sull'enogastronomia sarda e internazionale, mostre, dibattiti, divertimento, autografi, auto storiche: per l'isola e in particolare per Alghero, che ospita il quartier generale, la sala stampa, la direzione di gara e il parco assistenza, è una grande occasione di visibilità planetaria. Si parte mercoledì 6 giugno con l'atteso concerto dei Tazenda.