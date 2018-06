Nasce Fedagripesca, riunite cento coop

(ANSA) - CAGLIARI, 4 GIU - Momento storico per agricoltura e pesca in Sardegna: è nata Fedagripesca, organizzazione di Confcooperative che riunisce le cento coop che fanno riferimento a Fedagri e a Federcoopesca. I soci sono diventati 7.500 con un fatturato aggregato che supera i 305 milioni di euro. Uniti e più forti, questi sono gli obiettivi e le speranze.

Nell'assemblea che si è svolta oggi a Senorbì molte le critiche alla burocrazia pubblica, considerata un vero freno alla crescita del comparto alimentare. Sottolineato durante i lavori il problema della distribuzione delle risorse idriche in agricoltura. Ma anche quello che è stato definito come un vero e proprio blocco della spesa nel settore della pesca, settore - è stato spiegato - che rischia di perdere oltre 100 milioni di euro alla fine dell'anno.

Un invito al mondo politico. "Riprenda in mano - è stato detto - la responsabilità dell'azione amministrativa, oggi delegata interamente ai funzionari e spesso completamente avulsa da ogni attenzione alle attese degli operatori".

Al termine dell'assemblea sono stati eletti i due coordinatori delle Commissioni Pesca e Agricoltura, Roberto Savarino e Sebastiano Muscas. Savarino è stato quindi eletto alla guida della nuova Federazione Fedagripesca, che riunisce i rappresentanti delle due commissioni. "Una giornata che definirei storica - ha esordito nel suo primo intervento da presidente della nuova organizzazione FedAgriPesca - sia il settore agricolo che quello della pesca mostrano segni di una difficoltà che assume carattere strutturale, aggravata negli ultimi anni dalla delicata situazione economico-finanziaria che stiamo vivendo. È quindi fondamentale puntare ancora una volta sulla cooperazione facendo ancor più sistema, come abbiamo fatto oggi unendo le forze".

L'obiettivo - ha concluso Savarino - è quello di rafforzare la rappresentanza politica e mettere sempre al primo posto il potenziamento economico delle imprese cooperative aderenti.

(ANSA).