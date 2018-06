Iglesias, grandine distrugge una serra

Una serra di quasi 13mila metri è stata distrutta da una grandinata durata solo dieci minuti. E' successo ieri sera a Iglesias: i danni ammontano a 250 mila euro, la struttura e le colture sono state compromesse. La segnalazione arriva da Coldiretti Sardegna, cui i proprietari della serra, Francesco Pala e Nicola Onali, si sono rivolti per chiedere aiuto. Questa mattina il sopralluogo in azienda del segretario di Coldiretti Iglesias Nicola Obino.

"Lo scenario è desolante, con vetri ovunque - racconta il dirigente dell'organizzazione di categoria - La copertura è praticamente tutta da ristrutturare e le colture da buttare. La forte grandinata si è concentrata in località s'Arriali dove è ubicata la serra gestita da Pala e in parte da Onali, un giovane di 30 anni insediato in agricoltura da appena due mesi. Entrambi, oltre ad allevare pecore e capre, coltivano ortive, ora distrutte dai vetri caduti dalla copertura".

Le continue piogge di questi mesi, se da una parte stanno dando sollievo alla terra e alle piante dopo la sofferenza causata dalla siccità e hanno finalmente riempito tutti i bacini, dall'altra - sottolinea Coldiretti - stanno causando seri danni per l'agricoltura sarda. Secondo i dati raccolti dall'organizzazione, sono stati persi circa il 50 per cento delle ciliegie precoci, il 40% delle pesche, il 60% delle fragole e il 40% delle albicocche, più i danni alla fienagione e al grano cappelli, e i ritardi nella coltivazione del riso e delle ortive. "E' la seconda volta che il Sulcis viene colpito da uno straordinaria evento atmosferico - ricorda Obino - Un mese fa una bomba d'acqua aveva causato diversi danni oltre che alle case anche alle strade rurali e diversi pastori erano rimasti isolati dall'ovile".