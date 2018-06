Giro miniere: vincono Prinesn e Freschi

(ANSA) - CAGLIARI, 4 GIU - Ultima tappa di Villamassargia a Michele Pittacolo, ma la classifica non cambia: Mark Prinesn (fascia A), Alessandro Freschi (fascia B) e Elena Barbagli (donne) rimangono primi in classifica e portano a casa la maglia bianca del Giro delle Miniere. Gran finale: tutti i vincitori sono stati premiati sul podio da Claudio Chiappucci, big del ciclismo anni Novanta e testimonial del Giro delle Miniere 2018.

Per quanto riguarda la sfida di oggi Pittacolo, in piena preparazione per il mondiale di paraciclismo che si disputerà il prossimo agosto a Maniago, ha fatto sua la volata a due con l'olandese del Team Fryslan Mark Prinesn. Terzo Roberto Basso della Serse Coppi. Prima tra le donne la pluricampionessa italiana ed europea di Mountain Bike Claudia Paolazzi (Team Zanolini), vittoriosa dopo un appassionante testa a testa con Barbagli (Ciclistica Senese).

"Volevo fortemente vincere questa tappa - ha confessato Pittacolo al termine - nonostante la scarsa collaborazione degli olandesi durante la fuga, sono riuscito comunque a tagliare il traguardo per primo. Sono particolarmente soddisfatto perché la condizione continua a crescere in vista dell'appuntamento mondiale di agosto".

Bilancio più che positivo. "I numeri dicono - ha commentato l'organizzatore Luigi Mascia - che questa manifestazione continua a crescere sotto ogni punto di vista. Abbiamo ospitato atleti provenienti da diverse nazioni d'Europa, ottenendo ottimi riscontri anche in termini di promozione del territorio. La tre giorni è stata caratterizzata da un ottimo livello tecnico".

