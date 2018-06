Cinema: finale 'Premio Centottanta'

Si terrà domani alle 21.30 al Cinema Odissea di Cagliari la serata finale della seconda edizione del Premio Centottanta, il concorso organizzato dall'Ufficio Giovani di Moviementu - Rete Cinema Sardegna, volto a valorizzare, promuovere e sostenere film-maker esordienti dell'isola.

"In centottanta secondi si possono creare mondi", ha dichiarato Enrico Pau, regista cagliaritano, padrino e sponsor dell'iniziativa fin dalla prima edizione. Cinquanta sono i giovani sardi che hanno partecipato al premio raccontando il "loro mondo" in tre minuti. Dodici i finalisti, selezionati dall'Ufficio Giovani, che si contenderanno i cinque premi in palio: il Premio Moviementu e il Premio Cineteca Sarda, di mille euro ciascuno, e tre premi di formazione; un workshop di color correction DaVinci offerto dalla Cineteca Sarda, una residenza artistica al Teatro Massimo offerto da Sardegna Teatro, la partecipazione alla settimana di Summer School offerta da Filmidee presso il Camping Golfo dell'Asinara.

I premi verranno assegnati dalla giuria di esperti, costituita dall'attrice Emilia Agnesa, i registi Salvatore Mereu, Silvia Perra e Paolo Zucca, il direttore di Sardegna Teatro Massimo Mancini, il direttore della Società Umanitaria - Cineteca Sarda Antonello Zanda, la storica del cinema Giulia Mazzarelli e la critica cinematografica Daniela Persico.

Le dodici opere finaliste spaziano dal documentario alla fantascienza, dalla video-arte al film d'archivio, fino al film di denuncia. "La grande varietà tematica ed espressiva di cortometraggi in concorso dimostra ancora una volta quanto la Sardegna sia territorio fertile per la creazione cinematografica", spiegano i membri dell'Ufficio Giovani di Moviementu.

Presenta la serata Michela Atzeni, attrice sarda che da anni calca il palcoscenico nei principali teatri e festival italiani e internazionali.