Vela, Bari vince semifinale C.League

Il team del Circolo della Vela Bari, guidato da Simone Ferrarese, ha vinto a Porto Cervo la prima semifinale della Audi Sailing Champions League. Al secondo posto gli austriaci dello Yacht Club Bregenz seguiti dai francesi del Club de Voile Saint Aubin Elbeuf. La finale per incoronare il Best Sailing Club si svolgerà sul lago di St. Moritz dal 30 agosto al 2 settembre.

I quattro giorni di regate dell'Audi Sailing Champions League nelle acque antistanti Porto Cervo, in Costa Smeralda, hanno visto lo svolgimento di tutti i 18 voli in programma per un totale di 54 regate. Protagonisti i 22 team di altrettanti yacht club provenienti da 13 nazioni a bordo dei J/70 dello Yacht Club Costa Smeralda che ha organizzato l'evento in collaborazione con Audi e la Sailing Champions League.

Nella giornata odierna sono si conclusi gli ultimi 4 voli, a partire dalle 10 del mattino, con vento da sudest tra i 6 e i 10 nodi. I giochi sono rimasti aperti fino all'ultimo ma nel corso delle prove è andata via via consolidandosi la leadership del Circolo della Vela Bari. Dopo un quarto posto nella prima prova odierna, il team guidato da Simone Ferrarese ha segnato tre vittorie consecutive nelle regate a seguire, imponendosi con 5 punti di vantaggio sugli austriaci dello Yacht Club Bregenz. Terzi a 4 punti i francesi del Club de Voile Saint Aubin Elbeuf che pagano il sesto posto nel 18/o volo.

I primi 14 classificati della semifinale di Porto Cervo si qualificano così per la Sailing Champions League Final di Saint Moritz, in Svizzera. Un secondo gruppo di yacht club si qualificherà al termine della semifinale ospitata dal St. Petersburg Yacht Club, in Russia dal 3 al 6 agosto. A Porto Cervo era presente un unico team interamente femminile, il Royal Danish Yacht Club, che ha concluso all'ottavo posto dopo essere stato leader al termine della prima giornata di regate.