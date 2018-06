Turismo, stagione al via nel weekend

Estate non ancora iniziata, ma bel tempo e weekend con la festa della Repubblica regalano una buona occasione da non perdere per turisti e albergatori in Sardegna. Gli hotel nell'isola, come conferma Federalberghi, sono tutti aperti. E questo fine settimane sarà indicativo per capire che aria tira in vista del resto della stagione. Tante le offerte proposte, anche con prezzi abbordabili, dalle strutture ricettive per invitare i visitatori a spostarsi e a scoprire i paradisi dell'Isola prima della grande invasione di luglio e agosto.

Buoni i movimenti in tutti gli aeroporti con un boom nello scalo di Alghero. Per il ponte, tra mercoledì 30 maggio e domenica 3 giugno saranno circa 26.000 i passeggeri che transiteranno al "Riviera del corallo". L'incremento più significativo, grazie all'avvio delle nuove rotte per Barcellona (Vueling), Berlino e Londra (Easyjet), Maastricht e Amsterdam (Corendon) e Madrid (Volotea), si registra sul fronte dei collegamenti internazionali che, passando da 50 del 2017 a 64 (+28%), permettono di stimare un contestuale aumento dei passeggeri internazionali del 23% circa.

Molti saranno anche gli spostamenti interni da sud al nord dell'Isola e viceversa per assaggiare questa anteprima d'estate. Nel Nord Sardegna il weekend sarà all'insegna delle crociere: oggi è arrivata a Porto Torres la Panorama II con una cinquantina di passeggeri. La nave continuerà il suo viaggio in Sardegna e domani sarà a Olbia per poi proseguire in direzione Cagliari. Sempre domani sarà invece il turno della Seven seas Voyager a Olbia con settecento turisti.