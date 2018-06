Meteo: in Sardegna termometro a 34 gradi

Fine settimana sotto il segno dell'estate piena quello appena iniziato in Sardegna, con il termometro che tra oggi e domani in alcune località dell'Isola potrà raggiungere anche i 34 gradi. Come in pieno agosto. "La Sardegna è sotto un campo di medie pressioni - annunciano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - tra oggi e domani la nuvolosità sarà alta e sottile. Le temperature sono in aumento rispetto alla media stagionale, con 28-30 gradi nel Campidano e nelle pianure occidentali, mentre nelle zone più costiere orientali saranno in media sui 22-24 gradi".

Termometro in salita domani. "Si registrerà un ulteriore aumento delle temperature - sottolineano gli esperti - nell'area occidentale, nell'Algherese e nell'Oristanese si potranno raggiungere i 32-34 gradi, con una ventilazione debole a regime di brezza". Lunedì il quadro climatico cambierà nuovamente con l'arrivo del maestrale e le temperature si abbasseranno di qualche grado.