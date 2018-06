Ruba telefono e dà false generalità

Ha rubato un telefonino in un negozio, fornito ai poliziotti false informazioni sulle generalità ed è rientrato nel territorio italiano prima dei cinque anni previsti dal decreto di espulsione che gli era stato notificato dalla Questura di Urbino nel 2015. Arrestato dalla Polizia di Stato un georgiano di 44 anni, Manuchari Jakhveladze.

Gli agenti della pattuglia di motociclisti denominata Nibbio, che visto l'arrivo della stagione estiva hanno ripreso il pattugliamento lungo le strade cittadine, con l'aiuto dei colleghi dell'Ufficio di polizia di frontiera, hanno fermato il georgiano che si apprestava restituire l'auto presa a noleggio vicino all'aeroporto di Elmas, la stessa auto a bordo della quale era stato visto allontanarsi dopo il furto.

Dai successivi accertamenti è emerso che nei suoi confronti era stato emesso un decreto di espulsione che lui non ha rispettato: nel suo passaporto c'erano numerosi visti che dimostravano il suo rientro in Italia prima dei cinque anni previsti dal decreto di espulsione.