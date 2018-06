Lavoratori portuali in piazza a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 1 GIU - Lavoratori portuali in piazza contro per il calo dei container del porto canale di Cagliari.

Il sit in questa mattina davanti alla sede dell'Autorità portuale. "Il porto terminal container di Cagliari rischia la chiusura nell'inedia generale dell'Authority e della Regione sarda - attacca il leader di Unidos, Mauro Pili, che ha dato notizia del presidio - E le prime vittime sono proprio i lavoratori che da stamane occupano il piazzale antistante l'autorità portuale per denunciare il silenzio e l'indifferenza generale sul futuro del porto canale". La mobilitazione, spiega Pili, "è la prima iniziativa di una vertenza che si annuncia durissima proprio per l'atteggiamento nefasto delle istituzioni che non stanno facendo assolutamente niente per contrastare questo declino che ho denunciato, nel silenzio generale, ormai due anni fa. Un piano di smobilitazione gestito da Roma e avallato da questa classe politica prona ai diktat continentali. Sullo sfondo un porto canale vuoto, dedito sempre di più al traffico di bombe".(ANSA).