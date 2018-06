Colpo da 30mila euro in tabaccheria

Ammonta a oltre 30mila euro il bottino del maxi furto messo a segno durante la notte in una tabaccheria di piazza Giovanni XXIII a Cagliari. I malviventi hanno preso di mira la rivendita al civico 11.

I rapinatori hanno forzato una finestra sul retro e una volta dentro hanno rubato circa 30mila euro in contanti, stecche di sigarette e valori bollati per diverse migliaia di euro. Prima di fuggire, i ladri hanno portato via anche il sistema di videosorveglianza del locale. Il furto è stato scoperto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Cagliari che hanno avviato le indagini.