Autopsia su 27enne morto a Maracalagonis

Sarà eseguita tra questa sera e domani l'autopsia sul cadavere di Luca Paulis, 27 anni, di Quartu, trovato morto ieri pomeriggio vicino ad una stradina di campagna a Maracalagonis. Mai come in questo caso gli accertamenti del dottor Roberto Demontis saranno fondamentali per chiarire come e perché è morto il giovane, la cui scomparsa era stata denunciata proprio ieri mattina dalla madre. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: dalla morte per uso di droghe all'omicidio.

Per tutta la serata i militari della Compagnia di Quartu Sant'Elena e i colleghi del Reparto operativo di Cagliari hanno lavorato per ricostruire le ultime ore di vita del giovane e per verificare alcune voci che si rincorrevano in paese. Tra queste una in particolare relativa a una lite, un pestaggio che avrebbe visto come vittime il 27enne e un amico attualmente ricoverato in un ospedale cittadino. Sul corpo di Paulis non sono state trovate ecchimosi o tumefazioni, riconducibili in qualche modo a un pestaggio. Nemmeno l'amico, ricoverato in ospedale, avrebbe ferite riconducibili a una lite. Il ricovero è dovuto a suoi problemi di salute e ad altri fattori che potrebbero essere anche legati all'uso di droghe. Ieri è stato sentito dagli investigatori.

Bisognerà quindi attendere l'esito dell'autopsia per capire con precisione come è morto il 27enne. Il giovane era stato accompagnato a Maracalagonis dalla madre mercoledì. Aveva molti amici in paese e trascorreva le giornate a Maracalagonis. Ieri mattina non vedendolo tornare a casa, la mamma si è allarmata, denunciandone la scomparsa. È stato poi un passante a scoprire il corpo e dare l'allarme.

OPERAIO TROVATO MOTO A VILLAPUTZU. Nel frattempo si attende anche l'esito di un altro esame autoptico, quello sul cadavere di Giuseppe Secci, 65 anni, l'operaio forestale il cui corpo è stato trovato ieri pomeriggio nelle campagne di Villaputzu. Il medico legale Roberto Demontis sta eseguendo tutti gli accertamenti per stabilire con precisione le cause del decesso. L'ipotesi più avvalorata, al momento, è quella di un incidente: l'uomo infatti aveva una ferita riconducibile forse a una caduta, ma non si escludono eventuali altre ipotesi.