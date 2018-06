Air Italy vola a New York, non in Borsa

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - "Non mi sembra il caso di affacciarci in Borsa". Così il vice presidente esecutivo di Air Italy, Marco Rigotti, a margine dell'inaugurazione del volo Malpensa-New York. "Per ora - ha aggiunto - la quotazione in Borsa non è un argomento di cui abbiamo parlato. La Borsa è bellissima ma bisogna essere preparati per a darci. Questa è di fatto una startup e non mi sembra il caso di affacciarci al mercato borsistico in questo momento. Uno dei pilastri fondamentali del nostro progetto sono i due azionisti e la loro volontà di investire in questa azienda. Quindi è importante che per ora siano loro a farlo senza coinvolgere altri soggetti".

Il nuovo Milano-New York si tratta del primo volo di lungo raggio della compagnia controllata da Alisarda e Qatar Airways. Quest'anno opererà con sei rotte a lungo raggio da Milano Malpensa: quattro già definite (New York, Miami, Bangkok e Mumbai) e altre due rotte ancora da svelare.