A Cagliari il Gioca Volley S3

(ANSA) - CAGLIARI, 1 GIU - Grande festa a Cagliari per il "Gioca Volley S3... in Sicurezza", che sbarca in città conquistando la via Roma che sarà chiusa al traffico per dare spazio alle migliaia di bambini provenienti dalle scuole e dalle associazioni sportive di tutto il territorio cagliaritano.

Dopo i successi di Prato e Brescia, la sinergia degli operatori della Polizia ferroviaria, del personale dell'Ansf e dei tecnici della federazione di pallavolo consentirà di promuovere tra i ragazzi la cultura della sicurezza ferroviaria ed in genere della legalità e del rispetto delle regole.

Il villaggio itinerante coinvolgerà i bambini grazie anche all'instancabile partecipazione attiva di un testimonial d'eccellenza, il campione di volley Andrea Lucchetta. Ci sarà una grande sorpresa: la Coppa del Mondo di pallavolo che sbarca in città nel tour di alcune città italiane. La Coppa potrà essere fotografata e ammirata, ma non toccata.

Il via ufficiale alle 10: si andrà avanti tra giochi e altre animazioni sino alle 18.