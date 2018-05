Turismo: Olbia e Cagliari nella top ten

Olbia e Cagliari nella top ten delle mete preferite per le vacanze estive 2018. Rispettivamente al quarto e quinto posto le due città sarde si trovano subito dietro Palermo, Catania e New York nella classifica dei desideri. Lo rileva eDreams, l'agenzia di viaggi online, che anticipa quali saranno le scelte dei turisti italiani ed europei per l'estate 2018, grazie ai dati delle prenotazioni effettuate da giugno a settembre sul proprio e attraverso l'App.

Lo scorso anno Cagliari occupava la quarta posizione e scende di un gradino, mentre Olbia risale dalla settima posizione piazzandosi immediatamente sotto il podio delle prime tre.