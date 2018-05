Tentata violenza, caccia all'aggressore

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno avviato una vera e propria caccia all'uomo nel tentativo di individuare l'autore dell'aggressione a sfondo sessuale avvenuta ieri in piazza delle Muse ai danni di una ragazza di 22 anni. I militari, coordinatori dal tenete Stefano Martorana, hanno raccolto dettagliatamente la ricostruzione dell'aggressione, fornita dalla vittima, e tracciato un identikit del responsabile: alto un metro e 90 centimetri, extracomunitario di colore, corporatura robusta e capelli rasta molto lunghi.

Nella zona di piazza delle Muse, purtroppo, non ci sono telecamere, quindi non è stato possibile, almeno per il momento, recuperare un'immagine dell'aggressione. Un elemento potrebbe arrivare dalle telecamere del bus a bordo del quale viaggiavano sia la 22enne che lo straniero. A quanto pare l'uomo l'avrebbe avvicinata proprio appena scesa dal mezzo pubblico: le ha chiesto una sigaretta e quando la giovane ha risposto che non fumare è passato subito all'azione. Le ha strappato dal braccio lo zaino e minacciandola con un coltello le ha detto: "se lo rivuoi seguimi".

I due hanno percorso pochi metri, raggiungendo la rientranza di un'aiuola. A quel punto lo straniero avrebbe tentato un primo veloce approccio: prima un palpeggiamento e poi lo strappo con violenza del reggiseno. L'uomo si è fermato solo perché preoccupato per l'arrivo di un'auto. Ha abbandonato a terra lo zaino con gli effetti personali della giovane, fuggendo solo con in mano una catenina di poco valore che le aveva strappato dal braccio. I militari adesso hanno avviato una serie di verifiche e accertamenti nel tentativo di dare un nome e un volto all'autore della tentata violenza.