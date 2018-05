Monte Nieddu, operai incrociano braccia

I lavoratori delle imprese d'appalto impegnate nella realizzazione della diga di Monte Nieddu, nel territorio di Sarroch, da stamane incrociano le braccia perché da mesi non vengono pagati. Lo denuncia il leader di Unidos, Mauro Pili."Si tratta dell'ennesimo blocco di una diga fondamentale per lo sviluppo turistico e agricolo dell'intera zona - osserva l'ex deputato - Il blocco avviene proprio nel momento in cui era cominciata la fase più delicata della realizzazione dello sbarramento dell'invaso. E' l'ennesimo cantiere che si blocca per responsabilità dirette della Regione - attacca - che continua a non monitorare l'esecuzione degli appalti e il corretto pagamento di imprese e sub appaltatori e conseguentemente dei lavoratori stessi".

Pili chiede un intervento immediato per pagare le maestranze "ed evitare questo ennesimo blocco che rischia di compromettere una fase delicata della realizzazione della diga". L'invaso era stato finanziato nel 2003 con 52 milioni di euro con un provvedimento dello stesso Pili che allora rivestiva l'incarico di commissario governativo per l'emergenza idrica: "a distanza di 15 anni le amministrazioni che si sono susseguite non sono state in grado di realizzare questa opera che vede oggi un ulteriore blocco".