Sequestrata una tonnellata di tonno

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAG - Una tonnellata di tonno rosso è stata sequestrata dai militari del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza durante i controlli nelle vicinanze del mercato di via Quirra a Cagliari. Sotto i riflettori degli uomini della Stazione Navale del capoluogo sono finiti due furgoni frigo. A bordo di uno di questi, adagiato sul pianale e in precarie condizioni igienico sanitarie, è stato trovato il tonno. Il trasportatore non aveva i documenti che accertano la provenienza del pescato nè le altre indicazioni previste dalle norme sulla tracciabilità. È stato richiesto l'intervento dei veterinari dell'Ats, che hanno poi confermato le ipotesi della Fiamme gialle decidendo la distruzione del pesce. Al trasportatore è stata elevata una contravvenzione che potrà raggiungere anche i 12 mila euro.