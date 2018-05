Mensa scuola Cagliari, prezzi invariati

La mensa scolastica? Anche il pasto può essere educazione, cultura e integrazione. È il messaggio lanciato dal Comune di Cagliari durante la conferenza stampa di presentazione del servizio per l'anno scolastico 2018/2019.

"È entrato a far parte a pieno titolo del progetto educativo delle scuole - ha detto l'assessore dell'istruzione Yuri Marcialis - perché attraverso una serie di attività quali visite guidate e incontri con i produttori si contribuisce a stimolare l'interesse e il gusto dei bambini".

La CO.RI.SAR, azienda che ha in carico l'appalto di refezione scolastica e che si occupa di garantire il servizio nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, offre nove menù differenti, approvati dalla Asl e organizzati a rotazione in modo da evitare la ripetizione delle combinazioni delle pietanze. I pasti coperti e distribuiti ogni giorno sono oltre settemila. "In particolare - ha commentato Sandra Adamo, coordinatrice CO.RI.SAR per le mense scolastiche - la frutta, gli ortaggi, i cereali, le carni e i derivati provengono da produzioni biologiche, DOP, IGP e locali. Le pietanze sono sempre monitorate e studiate e i piatti che risultano eventualmente meno apprezzati dai bambini vengono sostituiti o modificati per renderli maggiormente appetibili, tenendo comunque conto delle linee guida della ASL".

Per quanto riguarda le tariffe, il Comune ha deciso che resteranno invariate rispetto all'attuale anno scolastico che sta per concludersi.