Incidenti, ora barriere salva-centauro

"Barriere più sicure e attenuatori d'urto salva motociclisti da installare sui guardrail". E' l'impegno che dovranno assumersi gli assessori ai Lavori pubblici e ai Trasporti, Edoardo Balzarini e Carlo Careddu, dopo l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio regionale di una mozione presentata da Fratelli d'Italia.

"I recenti fatti di cronaca sono la dimostrazione che i guardrail attualmente utilizzati lungo le strade sarde sono progettati per bloccare le automobili e i mezzi pesanti in caso di urto, ma costituiscono una delle cause principali di morte o mutilazione per i conducenti dei veicoli a due ruote - spiega il capogruppo Paolo Truzzu - Per questo non c'è tempo da perdere, si tratta di salvare delle vite umane".

Il gruppo di opposizione ha argomentato il contenuto della mozione con una serie di dati: dal 2011 al 2016 si sono verificati in Sardegna 637 incidenti mortali e 164 hanno visto vittime i centauri. Tra questi ultimi, in 40 sono deceduti nell'impatto con guardrail o pali. Le statistiche, in Italia, rivelano che gli incidenti mortali avvengono prevalentemente sulle strade extraurbane e i più colpiti sono gli individui nella fascia di età compresa tra i 20 e i 39 anni. La tipologia di veicolo maggiormente coinvolta è costituita dalle autovetture, seguita dai motocicli che tuttavia rappresentano la categoria più a rischio con un 32,1% di decessi e un indice di mortalità pari 1,68 morti per 100 veicoli coinvolti.