Cagliari, sequestrati 150 kg di arselle

Cinque denunce, 150 chili di arselle sequestrati e 14 multe elevate. È il bilancio del controllo effettuato oggi dal Corpo forestale nella laguna di Santa Gilla. L'operazione è stata disposta dall'Ispettorato di Cagliari per verificare il rispetto delle ordinanze emesse dalla Ats del Servizio veterinario della Assl di Cagliari in cui si vietano raccolta e consumo di cozze e arselle poiché contaminate da biotossine e colibatteri. All'ispezione hanno preso parte gli uomini della Forestale delle stazioni di Cagliari, Capoterra, Sinnai e della Base Navale del capoluogo. Complessivamente sono sati sequestrati 150 chili di arselle raccolte illegalmente nella laguna. Cinque pescatori sono stati denunciati per aver violato le ordinanze, mentre sono stati elevati 14 verbali amministrativi per l'esercizio abusivo della pesca in zona sottoposta a concessione.

"Le arselle sequestrate, una volta immesse nel mercato clandestino, avrebbero determinato un serio pericolo per la sicurezza alimentare - spiega la Forestale - Si chiede quindi ai consumatori di astenersi dall'acquistare cozze e arselle al di fuori dei rivenditori autorizzati e di controllare comunque che ogni confezione sia sigillata e contenente l'etichetta recante la data, il luogo di raccolta, la classe dell'allevamento, nonché l'avvenuto controllo dell'apposito centro di smistamento molluschi".